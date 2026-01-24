Снимка: iStock
Убитият е 51-годишен мъж
Федерални агенти са застреляли още един човек в Минеаполис, съобщи губернаторът на щата Минесота Тим Уолц. Губернаторът призова за незабавно прекратяване на операциите на миграционната служба АЙС в щата.
„Поредната ужасна стрелба от федерални агенти тази сутрин“, каза Уолц, уточнявайки, че е обсъдил инцидента с Белия дом.
Имиграционните власти задържаха четири деца в Минеаполис
По първоначална информация простреляният е 51-годишен мъж. Според вътрешното министерство, той се приближил към агентите по време на арест и е държал оръжие.
По-късно кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей призова президента на САЩ Доналд Тръмп да прекрати мащабната операция на федералните имиграционни служби в града във вързка с вторния смъртоносен случай в града.
„Току-що видях видеозапис, на който повече от шестима маскирани агенти пребиват един от нашите жители и го застрелват“, заяви Фрей на пресконференция.
„Към президента Тръмп: това е момент да се държите като лидер. Поставете Минеаполис, поставете Америка на първо място в този момент — нека постигнем мир. Нека прекратим тази операция“, добави той.
От своят страна президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини кмета на Минеаполис и губернатора на щата Минесота в „подбуждане към въстание“ заради реакцията им на убийството на цивилен гражданин в града от федерални служители.
„Кметът и губернаторът подбуждат към въстание със своята помпозна, опасна и арогантна реторика“, написа американският държавен глава в социалните мрежи.
Новината за стрелбата идва на фона на продължаващите протести срещу арестите на имигранти в Минеаполис. Протестиращите се събират ежедневно в града от 7 януари, когато 37-годишната Рене Гуд беше застреляна от служител на Имиграционната и митническата служба на САЩ.Редактор: Ралица Атанасова
