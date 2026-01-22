Американските имиграционни власти са задържали най-малко четири деца, включително 5-годишно, в Минеаполис този месец, съобщиха представители на района, цитирани от "Ройтерс".

Агенцията отбелязва, че тази информация е дошла на фона на опасенията за връзка с обхвата и тактиката на федералните правоприлагащи органи с кампанията на президента на САЩ Доналд Тръмп за борба с имиграцията, в рамките на която 3000 служители са разположени в най-големия град в щата Минесота. Тръмп определи кампанията като битка за изгонване на насилствени престъпници от САЩ.

Кметът на Минеаполис: Изпращането на войници за борба с незаконната миграция е противоконституционно

"Защо задържат 5-годишно дете? Не може да ми кажете, че то ще бъде класифицирано като склонен към насилие престъпник", заяви на пресконференция Зина Стенвик, директор на училищния район Колумбия Хайтс.

Говорителката на Министерството на вътрешната сигурност Триша Маклафлин отрече детето да е било мишена на операцията.

"Имиграционните и митнически власти не са имали за цел дете. Във вторник те проведоха операция, за да арестуват Адриан Александър Конехо Ариас, който според службите е в страната незаконно. Когато агентите се приближили към колата му, той избягал пеша, изоставяйки детето си. За безопасността на детето един от нашите служители остана с него, докато другите задържаха Конехо Ариас", уточни Маклафлин.

