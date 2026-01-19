Изпращането на войници на активна служба за борба с незаконната миграция в щата Минесота е абсурдна и противоконституционна идея, заяви кметът на Минеаполис Джейкъб Фрай. Той призова демонстрантите да протестират мирно, за да не дават повод на президента Доналд Тръмп да изпрати военнослужещи в града.

Пентагонът е наредил на около 1500 войници в активна служба, базирани в Аляска и специализирани за действия в арктически условия, да се подготвят за евентуално разполагане в Минесота, съобщи в неделя "Вашингтон пост", позовавайки се на представители на американското министерство на отбраната.

Тръмп заплаши да изпрати армията в Минесота

Армията е разпоредила на подразделенията да се подготвят за разполагане, в случай че насилието в щата ескалира, се казва още в статията.

"Това е абсурдно, но няма да се оставим да бъдем сплашвани от действията на федералното правителство", каза Фрай пред CNN и добави: "Това не е честно, не е справедливо и e напълно противоконституционно. Няма да се поддадем на провокации. Няма да се противопоставим на хаоса на Тръмп с наш собствен хаос тук".

Два щата заведоха дела срещу администрацията на Тръмп

Хиляди жители на Минеаполис упражняват правата си, гарантирани им от Първата поправка на конституцията на САЩ, и протестите са мирни, увери Фрай.

В четвъртък Тръмп заплаши да приложи Закона срещу бунтовническата дейност, ако властите в Минесота не попречат на протестиращите да атакуват имиграционни служители. Въпросният закон е от 1807 г. и позволява на американските президенти да мобилизират определени формирования от въоръжените сили при извънредни ситуации.

Редактор: Станимира Шикова