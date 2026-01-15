Американският президент Доналд Тръмп заплаши да използва Закона срещу бунтовническата дейност, за да изпрати армията в Минесота. Причината е ескалиращото напрежение заради разполагането на служители на имиграционните власти в най-многолюдния град на щата – Минеаполис, който се превърна в сцена на ежедневни сблъсъци.

„Ако корумпираните политици в Минесота не се подчинят на закона и не обуздаят професионалните агитатори и метежници, нападащи патриотите от Бюрото за имиграционен и митнически контрол (ICE), които просто си вършат работата, ще приложа ЗАКОНА ЗА ВЪСТАНИЯТА“, написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа Truth Social.

Хиляди на протест срещу имиграционната служба ICE в Минеаполис

Заплахата на Тръмп идва часове след като служител на имиграционните власти стреля и рани венецуелски гражданин, опитал се да избегне пътна проверка в Минеаполис, и една седмица след убийството на жена от имиграционен служител в същия град.

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, натоварено с изпълнението на наредените от президента действия срещу незаконната имиграция, обяви, че до стрелбата се е стигнало, след като федерален служител е бил нападнат с метла и лопата за сняг. Полицаят е произвел изстрели след физическа схватка с венецуелеца, за когото министерството твърди, че пребивава в САЩ нелегално.

Редактор: Мария Барабашка