Хиляди протестираха срещу действията на Бюрото за имиграция ICE в американския град Минесота. Митингът там беше един от стотиците в страната. Протестиращите скандираха „ICE вън завинаги“ и носеха плакати, с които обвиняваха службата в убийство.

Повод за протестите е смъртта на 37-годишната Рене Гуд. Жената беше застреляна от агент на ICE, но се смята, че причините за напрежението са по-дълбоки.

"Добре, приятелю. Не съм ядосана на теб": Ново видео показва момента преди агент на ICE да застреля Рене Гуд в Минеаполис

Правителството на Доналд Тръмп организира акции за залавяне на нелегални имигранти практически изцяло в градове и щати, управлявани от Демократическата партия. Една от депутатките, които Тръмп често критикува и обижда, призова участниците в протестите да не се оставят да бъдат сплашени.

„Не ми пука”: Агент на ICE спря лекар да окаже помощ на застреляната жена в Минеаполис (ВИДЕО)

"Докато те откачат в опитите си да ни изплашат, аз виждам ден след ден хора, които не са изплашени. Които вървят след тях и им казват: "Прави каквото искаш! Арестувай ме, но аз ще документирам незаконните ти действия". Защото днес може и да не им се търси сметка, но утре ще се търси", заяви конгресменът от Минесота Илхан Омар.

Редактор: Станимира Шикова