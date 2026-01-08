Минути след като агент на американските миграционни власти (ICE) простреля смъртоносно 37-годишната Рене Никол Гуд в Минеаполис, на мъж, представил се за лекар, не беше позволено да окаже помощ на пострадалата. Huffington Post публикува видео, предоставено от очевидец на стрелбата в сряда, което показва опита на медика да провери какво е състоянието на жената, която е майка на три деца.

Кадрите са уловили момента, в който SUV-ът на Рене се блъска в паркиран автомобил, след като тя е била простреляна от агента на ICE.

„Мога ли да проверя пулса?“, пита мъжът.

Един от агентите му казва „Не“ и му нарежда да се отдръпне. „Аз съм лекар“, настоява мъжът.

„Не ме интересува“, се чува да казва един агент, докато друг добавя, че линейка на спешната медицинска помощ е на път и че те имат свои медици на място.

HuffPost has obtained a video of a physician trying to give medical care to the woman shot and killed by ICE agents today, and not being allowed to go near her.



The ICE agents claim there are medics on site, but witnesses scream that there are no medics present.



Full Story:… pic.twitter.com/6UvbzCwO5a — Yashar Ali 🐘 (@yashar) January 7, 2026

След това женски глас зад кадър извиква: „Къде са?“, очевидно имайки предвид медицинската помощ. Агентите на имиграционните власти ѝ отговарят да се успокои, съобщава People.

„Как да се успокоя, след като току-що убихте съседката ми?“, отвръща същата жена.

По време на 32-секундното видео не се вижда никой да оказва медицинска помощ на простреляната жена. На друго видео се вижда маскиран федерален агент, който произвежда няколко изстрела по автомобила на Гуд, след което колата ѝ се врязва в задната част на друг автомобил.

Припомняме, че служител на имиграционните власти в САЩ застреля 37-годишната жена в автомобила ѝ в Минеаполис по време на пътна проверка. Представители на администрацията на Доналд Тръмп твърдят, че жертвата била агресивна и се опитала да прегази агенти на Имиграционната и митническа служба. Тогава един от тях произвел „отбранителни изстрели“ по колата ѝ. Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрай определи позицията на Министерството на вътрешната сигурност относно стрелбата като „пълна глупост“.

Инцидентът стана на около километър и половина от мястото, където Джордж Флойд беше убит от полицията през 2020 г. Доналд Тръмп разположи федерални имиграционни агенти в градове, управлявани от демократите, което доведе до напрежение и негативна реакция от страна на жителите.

След убийството на жената и последвалите сблъсъци със силите на реда бързо се събраха стотици гневни протестиращи. До демонстрации се стигна и в други градове на страната.

Редактор: Станимира Шикова