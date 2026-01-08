Американските власти идентифицираха жената, застреляна от служител на имиграционните власти в Минеаполис. Става въпрос за 37-годишната Рене Никол Гуд, пише Fox News. Изстрелите били произведени в сряда в южната част на града. Версиите на федералните институции и градската управа за случилото се се разминават сериозно.

► Коя е Рене Никол Гуд

Майката на загиналата – Дона Гангър, заяви пред в. "The Minnesota Star Tribune", че дъщеря ѝ не е участвала в протести срещу Имиграционната и митническата служба на САЩ. По думите ѝ жената била състрадателна и отдадена на грижата за другите.

Според "Star Tribune" Гуд е била омъжена за Тимми Рей Маклин-младши, който починал през 2023 г. на 36-годишна възраст. Бащата на Маклин потвърдил, че синът му и Рене имат дете и възнамерява да се грижи за него след смъртта на майката.

В профил в социалните мрежи, за който се предполага, че е неин, Рене се описва като „писател, съпруга, майка и не особено добър китарист от Колорадо, който опознава Минеаполис“. През 2020 г. тя е отличена с награда за студентска поезия.

Според Министерството на вътрешната сигурност на САЩ фаталната стрелба е станала по време на рутинна операция по прилагане на имиграционното законодателство. От ведомството твърдят, че агенти на имиграционните власти са се опитвали да извършат арест, но Гуд използвала автомобила си като оръжие срещу служителите, което накарало федерален агент да стреля при самозащита.

Рене Никол Гуд е била простреляна и по-късно е починала от раните си. Самоличността на агента, произвел изстрела, не е оповестена публично. Случаят остава в процес на разследване.

► Остра реакция от Градския съвет на Минеаполис

„Тази сутрин агент на Имиграционната и митническа служба на САЩ застреля и уби Рене Никол Гуд, член на нашата общност. Всеки, който убие човек в нашия град, заслужава да бъде арестуван, разследван и подведен под отговорност с цялата сила на закона“, се казва в позицията.

► Версията на федералните власти

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноум заяви в сряда вечерта, че Гуд е направила опит да прегази служител на реда с автомобила си. По думите ѝ стрелбата е била „предотвратима“, но агентите са действали в рамките на законовите си правомощия.

► По информация на Fox News нито един от агентите, участвали в операцията в Минеаполис, не е носел бодикамера. От службата посочват, че внедряването на този тип устройства за използване в системата се извършва постепенно в цялата страна и конкретният екип все още не бил оборудван.

Има обаче видеоматериали, заснети от свидетели на случилото се. Вижте кадрите:

