Ново видео, заснето от агент на американските миграционни власти (ICE) показва момента преди да прозвучат изстрелите, довели до смъртта на 37-годишната майка на три деца Рене Гуд в Минеаполис. Кадрите, които са с продължителност от 47 секунди - бяха разпространени от американски медии. На видеото се вижда как Гуд седи зад волана на колата си и разговаря с агента, съобщава "Би Би Си".

„Не ми пука”: Агент на ICE спря лекар да окаже помощ на застреляната жена в Минеаполис (ВИДЕО)

Записът започва с това как служителят на миграционните власти излиза от колата си, която е паркирана така, че да блокира движениието по улицата. След това мълчаливо се приближава до автомобила на Гуд и започва да заснема регистрационния номер, докато обикаля около SUV-а. На задната седалка на колата на жената се вижда куче.

Гуд казва: „Добре, приятелю. Не съм ядосана на теб“.

Партньорката ѝ Бека Гуд стои на улицата и снима случващото се с мобилния си телефон. Тя казва на агента на ICE: „Всичко е наред, ние не сменяме номерата на колата си всяка сутрин. Само ви информирам. Номерът ще е същият, когато дойдете по-късно да говорите с нас“. И добавя: „Искаш ли да дойдеш при нас? Искаш ли да дойдеш? Иди си вземи обяд, голямо момче“.

Междувременно друг агент на ICE се приближава до Гуд от страната на водача, изругава и нарежда: „Излез от колата“.

Агентът, който заснема клипа, застава пред колата на жената, докато тя кара назад. След това Гуд завърта волана надясно и потегля напред.

Следващите няколко секунди от видеото са хаотични и с не особено фокусирани кадри. „Уау, уау!“ казва глас. Чуват се и изстрели. В последната част от видеото се вижда как колата се отклонява надолу по пътя, а агент на ICE ругае на висок глас.

Други клипове от мястото на стрелбата и разпространени веднага след нея - показват как SUV‑ът е встрани на пътя, след като жената е била простреляна от агента. Той върви към катастрофиралия автомобил - видимо, без да има наранявания, въпреки твърденията на федералните власти, че е бил ранен и се лекува в болница.

Агентът, който стреля по Гуд, беше идентифициран от медиите, въпреки опитите на федералните власти да скрият самоличността му. Това е Джонатан Рос - ветеран в звеното за депортации на ICE и дългогодишен член на специалния отряд за бързо реагиране (екип еквивалент на SWAT), както и треньор по стрелба.

Припомняме, че служител на имиграционните власти в САЩ застреля 37-годишната жена в автомобила ѝ в Минеаполис по време на пътна проверка. Представители на администрацията на Доналд Тръмп твърдят, че жертвата била агресивна и се опитала да прегази агенти на Имиграционната и митническа служба. Тогава един от тях произвел „отбранителни изстрели“ по колата ѝ. Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрай определи позицията на Министерството на вътрешната сигурност относно стрелбата като „пълна глупост“.

Инцидентът стана на около километър и половина от мястото, където Джордж Флойд беше убит от полицията през 2020 г. Доналд Тръмп разположи федерални имиграционни агенти в градове, управлявани от демократите, което доведе до напрежение и негативна реакция от страна на жителите.

След убийството на жената и последвалите сблъсъци със силите на реда бързо се събраха стотици гневни протестиращи. До демонстрации се стигна и в други градове на страната.

