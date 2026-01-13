Щатът Минесота и двата най-големи града там заведоха дело срещу администрацията на президента Доналд Тръмп в опит да спрат серията от акции на митническата и имиграционна служба на САЩ, довели до смъртта на жена в Минеаполис.

Щатът, подкрепен от Минеаполис и Сейнт Пол, заяви, че Министерството на вътрешната сигурност нарушава първата поправка на Конституцията на САЩ и други разпоредби. Целта е да се получи временна ограничителна заповед, която да спре или ограничи операциите на службата.

"Това е федерално нашествие в градовете близнаци в Минесота и трябва да спре. Тези зле обучени, агресивни и въоръжени агенти тероризират Минесота с незаконното си поведение", заяви генералният прокурор на Минеаополис Кийт Елисън на пресконференция.

Министерството на вътрешната сигурност се ангажира да разположи над 2000 имиграционни служители в Минесота и твърди, че от декември насам е извършило повече от 2000 ареста. Имиграционната и митническа служба на САЩ определи това като най-голямата си правоприлагаща операция досега.

В съдебния иск републиканската администрация на Тръмп е обвинена в нарушава правото на свобода на словото с мерки, насочени срещу демократично настроената Минесота по политически причини. Щатът иска от съда да попречи на федералното правителство да арестува без основателни причини американски граждани и притежатели на визи. Властите настояват още да се забрани на федерални служители да заплашват с употреба на сила или да размахват оръжия срещу хора, които не подлежат на арест по имиграционни причини.

Щатът Илинойс също заведе дело, като демократичният губернатор Дж.Б. Прицкер заяви, че искът е подаден заради "опасното използване на сила" от страна на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ.

"Реалността е, че униформени, военно обучени служители, носещи полуавтоматични и военни оръжия, от месеци се вихрят в Чикаго и околните райони, незаконно спирайки, разпитвайки, арестувайки жители и атакувайки ги с химически оръжия", се казва в съдебния иск. Документът обвинява администрацията на Тръмп в "предизвикване на безредици и създаване на атмосфера на страх" в щата.

Редактор: Цветина Петкова