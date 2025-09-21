Две деца в инвалидни колички тръгват на две специални пътувания – към морето и към планината. С помощта на доброволци и дарители те ще могат да изживеят мечти, които досега са били невъзможни за тях.



Пътуванията им се осъществяват с кампанията „Направи дете щастливо”. Инициатори са от „Активни днес”.