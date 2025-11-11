Хората, които кандидатстват за визи, за да живеят в САЩ, може да бъдат отхвърлени, ако страдат от диабет или затлъстяване. Това сочи директива, издадена от администрацията на Тръмп.

Държавният департамент на САЩ инструктира служителите, които разглеждат молбите за виза, да обявяват кандидатите за негодни по няколко нови причини, включително възрастта им или вероятността да разчитат на социални помощи. В документа се казва, че такива хора могат да се превърнат в „обществено бреме“.

⇒ От началото на втория си мандат Тръмп води агресивна кампания да депортира и нелегалните мигранти.

Директивата е част от разделителната и агресивна кампания на администрацията на Тръмп да депортира нелегални имигранти и да обезкуражи други да се преместят в САЩ. Кампанията на Белия дом срещу имигрантите включва масови арести, забрани за бежанци от определени държави и планове за сериозно ограничаване на общия брой хора, на които се разрешава да влязат в страната.

Новите насоки изискват здравословното състояние на имигрантите да бъде основен фактор в процеса на кандидатстване. Според Чарлз Уилър, старши юрист в неправителствената организация Catholic Legal Immigration Network, това се отнася до почти всички кандидати за визи, но най-вероятно ще се прилага в случаите, когато хората искат да се установят постоянно в САЩ.

⇒ Сърдечно-съдови заболявания, рак, диабет - сред причините за отказ на виза

В документа се насърчава служителите да вземат предвид здравето на кандидата. „Определени медицински състояния - включително, но не само, сърдечно-съдови заболявания, респираторни заболявания, ракови заболявания, диабет, метаболитни и неврологични заболявания и психични разстройства могат да изискват грижи на стойност стотици хиляди долари”, пише в него.

Около 10% от световното население страда от диабет. Сърдечно-съдовите заболявания също са широко разпространени - те са водещата причина за смърт в света.

Документът насърчава при оценката си служителите да вземат предвид и други състояния като затлъстяване, което може да причини астма, сънна апнея и високо кръвно налягане.

Служителите също са инструктирани да определят дали кандидатите имат средства да плащат за медицинско лечение без помощ от правителството на САЩ.

⇒ Институциите, които решават за визите, трябва да правят свои прогнози за бъдещето на кандидатите.

„Директивата изглежда противоречи на Наръчника по външните работи - ръководството на самия Държавен департамент, което постановява, че служители не могат да отхвърлят заявление въз основа на хипотетични ситуации", казва Уилър.

„Насоките ги карат да развиват свои собствени предположения за това какво би могло да доведе до инциденти или бъдещи медицински разходи“, обяснява той. „Това е тревожно, защото те нямат опит в тази област и не би трябвало да правят прогнози въз основа на лични знания или предразсъдъци”.

Директивата също така инструктира служителите да вземат предвид здравето на членовете на семейството, включително деца и възрастни родители.

⇒ Имигрантите от години се проверяват за ваксини и опасни болести.

Имигрантите от години преминават медицински преглед при лекар, одобрен от американско посолство. Те се проверяват за заразни заболявания и попълват формуляр, в който посочват дали имат история на употреба на наркотици или алкохол, психични разстройства или прояви на насилие. Изисква се също доказателство за редица ваксинации срещу инфекциозни болести като морбили, полиомиелит и хепатит B.

„Според новите насоки обаче и хроничните заболявания трябва да бъдат взети под внимание", казва София Дженовезе, адвокат по имиграционно право в Джорджтаунския университет. Тя отбелязва, че формулировката на директивата насърчава служителите и лекарите, които извършват прегледите, да правят предположения за бъдещите разходи за лечение и за способността на кандидатите да си намерят работа в САЩ с оглед на тяхната медицинска история.

Редактор: Ивайла Митева