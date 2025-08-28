Властите в САЩ имат нова цел. Предложение за правителствен регламент, публикувано в четвъртък, предвижда щатската администрация да приложи набор от мерки, които да фиксират и съкратят срока на продължителност на визите за студенти, посетители по културен обмен и представители на медиите, предаде "Ройтерс".

Документът е част от по-широки мерки, насочени към регулация на легалната имиграция. Президентът Доналд Тръмп започна широкомащабни мерки срещу имиграцията след встъпването си в длъжност през януари.

Настоящият ход би създал пречки за чуждестранните студенти и журналисти и обменните служители, които ще трябва да кандидатстват за удължаване на престоя си, вместо да поддържат по-гъвкав правен статут.

Според данни на правителството на САЩ през 2024 г. в страната е имало около 1,6 милиона чуждестранни учащи със студентски визи, около 355 000 посетители по обмен и 13 000 за представители на медиите.

Сроковете на студентските визи и визите за обмен няма ще бъдат не по-дълги от четири години, се казва в предложения регламент. Визата за журналисти, която в момента може да е с продължителност години, ще бъде до 240 дни, за китайски граждани - 90 дни. Притежателите на визи могат да кандидатстват за удължаване, се казва в предложението.

Администрацията на Тръмп заявява, че промяната е необходима, за да се „наблюдават и контролират“ по-добре притежателите на визи, докато пребивават в САЩ.

Обществеността ще има 30 дни, за да коментира мярката, която отразява предложение, представено през 2020 г. в края на първия президентски мандат на Тръмп.

