От 2 септември Държавният департамент на САЩ въвежда промени в критериите за освобождаване от интервю при кандидатстване за туристическа виза (B1/B2).

Според новите правилa повечето кандидати — включително лица под 14 и над 79 години — ще трябва да се явят лично на интервю. Изключение от изискването са онези кандидати, чиято предишна B1/B2 виза е изтекла в рамките на последните 12 месеца. Те могат да подадат документи по пощата, при условие, че:

⇒повторно кандидатстват до 12 месеца след изтичане на визата;

⇒навършили са пълнолетие преди издаването на предишната виза;

⇒кандидатстват в държавата си по произход или постоянно местожителство;

⇒нямат отказана виза и отговарят на условията.

Пътуващите до САЩ ще плащат нова такса от 250 долара

Дори всички условия да са изпълнени, консулски служител може по своя преценка да изиска интервю.

Редактор: Емил Йорданов