От години САЩ с техните топ университети са предпочитано място за обучение на най-талантливите млади хора от цял свят, но преди всичко от Азия. Откакто Доналд Тръмп е на власт обаче, климатът в „страната на неограничените възможности“ се промени. Повишените изисквания за визи, нарастващата ксенофобия и финансовата несигурност в научните среди карат чуждестранните студенти да преосмислят бъдещето си. Германия се надява да се възползва от това.

Да учиш в колеж в Съединените щати дълго време беше мечта за много млади хора по света, но политическият пейзаж се променя, а несигурността расте. Могат ли други страни да поемат щафетата и да ги привлекат и кои държави се превръщат в новите предпочитани дестинации? Отговорите на тези въпроси търси „Дойче веле”.

Без студентски визи за САЩ: Какво означава това за кандидатите от България

„Германия определено може да се възползва от имиграцията, насочена към САЩ. В резултат имаме повече студенти, които искат да учат в чужбина, могат да го направят в американски университети, а след това естествено започват да търсят алтернативи“, казва Видо Гайс-Тьоне от Германския икономически институт – Кьолн.

От години чуждестранни студенти избират Германия за висшето си образование. Качеството на обучението е високо, а таксите – почти символични. За сравнение – висшето образование в САЩ е много по-голям и далеч по-скъп бизнес.

„Американската университетска диплома е един от най-големите износни продукти на Съединените щати. Интересно е да се замислим за това в контекста на всички тези дебати за вноса, износа и митата“, твърди Карин Фишър от Калифорнийския университет – Бъркли.

По-важно от броя на чуждестранните студенти е колко от тях остават и влизат на германския пазар на труда, който отчаяно се нуждае от квалифицирани кадри. Европа определено е по-добра в развиването на таланти, но Съединените щати са много по-добри в това да ги използват ефективно. Това е предизвикателството пред Европа. Трудовият и пазар все още е твърде затворен и скован в сравнение с американския, където е по-лесно да се открие талантът и да си приложи на практика.

Защо Германия е привлекателна за докторанти

Европа, и особено Германия, наваксаха през последните години и направиха реални промени. Данните ясно го показват. Около 45% от чуждестранните студенти, които отиват да учат в Германия, все още са там - 10 години по-късно. Демографското бъдеще на Германия зависи именно от тези млади хора. До 2300 година страната ще има недостиг от близо 2 милиона квалифицирани работници, а университетите са входната врата към пазара на труда.

Дори най-престижната американска програма за обмен - Фулбрайт програм, която насърчава мира чрез академичен обмен, е под натиск. Целият ѝ управителен съвет подаде оставка в знак на протест, обвинявайки правителството в политическа намеса и блокиране на стипендии. Така германските университети виждат възможност и действат.

Битката за световните таланти вече е в ход и в нея не участват само Европа, Канада и САЩ. Китай също се включва с нови университети и изследователски центрове.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Калина Петкова