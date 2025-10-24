Българският превозвач GullivAir е преминал успешно процедурите пред американските авиационни власти и подготвя старта на редовни полети до Ню Йорк и Чикаго през април 2026 година. Водят се преговори за слотове на летищата „Джон Ф. Кенеди“ и „О'Хеър“, които са на финален етап. Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на националната дискусия „Туризъм и въздушна свързаност. Традиционни дестинации и нови пазари. Ключът за устойчив растеж“.

Изграждат трета писта на летище „Хийтроу“

По думите му директните връзки със САЩ ще отворят нови пазари за българския туристически продукт, ще улеснят бизнес контактите и ще засилят културния обмен.

Паралелно с това въздушният трафик в страната продължава да расте. Караджов съобщи, че до края на тази година в София ще бъдат достигнати 8,4 милиона пътници.

За първите девет месеца на 2025 г. летище „Васил Левски“ – София е обслужило над 6,28 милиона пътници и повече от 51 хиляди самолетодвижения, което е ръст от 5% спрямо същия период на миналата година.

„Ръстът на пътниците в София е ясен знак за стабилното развитие на въздушния транспорт. Варна и Бургас също бележат рекордни резултати – над 1,5 милиона пътници във Варна и 1,8 милиона в Бургас. До края на септември през двете морски летища са преминали пътници, колкото през цялата 2024 година“, посочи вицепремиерът.

Защо арестуваха албанския национален отбор по футбол на "Хийтроу"

Свързаността на България се разширява и чрез нови линии и засилено присъствие на авиокомпаниите. Летище Пловдив открива международна линия до Милано тази неделя, а през ноември предстои и връзка с Братислава. Нови маршрути до Маракеш, Кишинев, Абу Даби и редица европейски градове допълват мрежата.

Редактор: Цветина Петкова