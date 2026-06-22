Съд в Испания постанови съпругата на премиера Педро Санчес - Бегоня Гомес, да бъде изправена пред съд по обвинения в търговия с влияние и корупция. Решението е взето от разследващия съдия Хуан Карлос Пейнадо, който разпореди тя да предаде паспорта си и да се явява в съда на всеки две седмици.

Според магистрата съществува риск Гомес да напусне страната, поради което са наложени ограничителните мерки. Засега дата за началото на съдебния процес не е насрочена.

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Решението предизвика остра политическа реакция в Испания и доведе до нов сблъсък между управляващите социалисти и консервативната опозиция, която настоя за предсрочни избори и оставка на правителството.

Обвиненията срещу Бегоня Гомес са свързани с твърдения, че е използвала общественото си положение, за да оказва влияние при възлагането на държавни поръчки на група технологични компании. Разследването включва и съмнения за неправомерно използване на публични средства при наемането на консултант, както и за неправомерно ползване на софтуер по време на работата ѝ като преподавател в държавен университет.

Гомес отрича всички обвинения. От своя страна премиерът Педро Санчес нееднократно е заявявал, че разследването е част от политическа кампания, организирана от негови консервативни опоненти с цел дестабилизиране на лявото правителство, което управлява Испания от 2018 г.

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Съдия Пейнадо е разпоредил на съд да бъдат изправени и бизнесмен, за когото се твърди, че е получил облаги от въпросните обществени поръчки, както и консултантът, работил с Гомес.

Случаят идва в момент, когато правителството на Санчес е подложено на засилен политически и съдебен натиск в навечерието на парламентарни избори, които трябва да се проведат до следващата година.

От испанското правителство определиха решението срещу Гомес като политически мотивирано. Социалистическата партия излезе с остра позиция, в която определи случая като „абсолютен скандал за демокрацията“.

„Бегоня Гомес е невинна. Вече две години тя е обект на политически и съдебен лов на вещици. Днешното развитие е поредната ескалация на тази кампания“, заявиха от партията.

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Разследването срещу Бегоня Гомес започна преди две години по сигнал на организацията „Чисти ръце“, известна с воденето на редица съдебни дела, често свързвани с консервативни политически каузи.

Редактор: Цветина Петкова