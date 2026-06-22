Държавният бюджет за 2026 година се очаква да бъде представен следващата седмица. Тази информация дойде от Министерството на финансите.

Атанас Пеканов: С четвъртото плащане по ПВУ България ще получи 68% от средствата

Вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов потвърди, че през месец юли ще бъде премината бюджетната процедура, като нагласите са план-сметката да започне да важи от август. В тазгодишния бюджет няма да се залага прогресивното облагане на недвижимите имоти, както и държавните служители сами да плащат своите осигуровки.

„Министерство на финансите работи по него, всичките дискусии предстоят през месец юли, тогава ще бъдат дадени всички детайли. Виждате, че сме вече закъснели с шест месеца. Надяваме се на конструктивни разговори в парламента, тези дискусии са важни и ще трябва да протекат”, каза Атанас Пеканов.

Редактор: Ина Григорова