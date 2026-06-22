Пекин обяви нов пакет ответни мерки срещу десет американски компании, след като Съединените щати разшириха ограниченията срещу водещи китайски технологични производители и ги включиха в списък на фирми, за които се твърди, че имат връзки с китайските въоръжени сили.

Китайското Министерство на търговията съобщи, че засегнатите американски дружества вече няма да могат да получават от Китай стоки и технологии с т.нар. двойна употреба – продукти, които могат да бъдат използвани както за граждански, така и за военни цели.

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Според властите в Пекин решението е продиктувано от необходимостта да бъдат защитени националната сигурност и икономическите интереси на страната. От министерството посочват, че действията са пряк отговор на американската политика за разширяване на списъка с китайски компании, свързвани с отбранителния сектор.

По-рано този месец Вашингтон добави редица големи китайски корпорации към списъка на предприятията, за които смята, че подпомагат военния капацитет на Китай. Сред тях са технологичните гиганти „Алибаба“ и „Байду“, както и производителите на електромобили Би Уай Ди и НИО.

Макар мярката да не представлява директна забрана за дейност, американските правила ограничават възможността Пентагонът да сключва договори с тези компании. От края на юни Министерството на отбраната на САЩ няма да може да работи пряко с тях, а от 2027 г. ограниченията ще важат и за покупки чрез посредници.

От Пекин заявиха още, че американските действия противоречат на договореностите между китайския президент Си Дзинпин и американския държавен глава Доналд Тръмп, постигнати по време на визитата на Тръмп в Китай през май.

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Китайските власти уточняват, че националните компании ще могат да кандидатстват за специални разрешения за износ, но подчертават, че фирми и лица от трети държави няма да имат право да препродават китайски продукти с двойна употреба на санкционираните американски дружества.

Сред засегнатите от новите ограничения са компании от сферите на отбраната, безпилотните технологии, космическата индустрия и добива на редкоземни елементи. В списъка попадат Aveox, Red Cat Holdings, Teal Drones, IMSAR, Jaia Robotics, Ball Aerospace & Technologies, Oshkosh Defense, L3Harris Maritime Services, MP Materials и USA Rare Earth.

Редактор: Цветина Петкова