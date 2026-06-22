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По двете превозни средства са нанесени материални щети
Катастрофа между два автомобила блокира столичния бул. "Вардар" в късния следобед днес, предаде Агенция „Фокус”.
По двете превозни средства са нанесени материални щети.
Към момента няма данни за пострадали хора. Движението в района е затруднено, а причините за инцидента се изясняват.
Снимки и видеа от мястото получихме в рубриката "Моята новина".
Снимки: "Моята новина"
Снимки: "Моята новина"Редактор: Ина Григорова
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