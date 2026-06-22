Катастрофа между два автомобила блокира столичния бул. "Вардар" в късния следобед днес, предаде Агенция „Фокус”.

По двете превозни средства са нанесени материални щети.

Към момента няма данни за пострадали хора. Движението в района е затруднено, а причините за инцидента се изясняват.

Снимки и видеа от мястото получихме в рубриката " Моята новина ".

Снимки: "Моята новина"

Снимки: "Моята новина"

Редактор: Ина Григорова