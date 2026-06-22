Младите хора в Германия продължават да изпитват високи нива на самота години след пандемията от COVID-19, предаде ДПА.

Според резултатите от проучване, публикувано от Федералния институт за демографски изследвания (BiB) по повод Седмицата за борба със самотата, малко над един на всеки пет души на възраст между 21 и 30 години посочва, че се чувства „много самотен“.

Защо бърнаутът се превръща в норма: Всеки втори българин работи под силен стрес

Сред хората на възраст от 31 до 54 години този дял е около 14%. Данните са част от семейно-демографското изследване Freda, проведено през зимата на 2024 - 2025 г., посочват от института.

"Чувството за самота почти не е намаляло след пандемията от COVID-19“, отбеляза изследователката от BiB Сабине Диабате. По думите ѝ самотата сред младите възрастни не е краткотрайно явление, а се превръща в постоянен психосоциален проблем, особено за т.нар. поколение Z.

Учени откриха връзката между прекомерното гледане на сериали и самотата

Експерти посочват, че по-високите нива на самота сред младите са свързани с различни фактори. Периодът на ранната зряла възраст се характеризира с процес на ориентация и житейски преходи, което може да увеличи уязвимостта към чувство за самота, отбеляза изследователката от BiB Паолине Клайншльомер, цитирана от ДПА.

Редактор: Никола Тунев