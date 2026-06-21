Далеч от фронтовите линии на Близкия изток, последиците от конфликта вече се усещат и в овощните градини на Пакистан. Страната, известна като четвъртия най-голям износител на манго в света, очаква сериозен спад на продажбите на своя прочут „крал на плодовете“ заради затворени граници, по-високи транспортни разходи и намаляло търсене.

Производителите прогнозират, че износът на манго ще се свие с около 30 процента през тази година. Особено засегнати са фермерите в провинция Синд, където се отглежда популярният сорт „Синдри“, известен със сладкия си вкус и сочна месеста част. Много от плодовете, които обичайно заминават за страните от Персийския залив, Иран и Афганистан, сега остават на местния пазар.

Дори след споразумение: Ще отнеме месеци преди петролът отново да "потече" през Ормузкия проток

Според пакистанските износители цената за транспортиране на контейнер с 25 тона манго е скочила от около 1400 долара миналата година до между 6000 и 7000 долара сега. Междувременно домакинствата в страната също ограничават покупките си заради нарастващата инфлация.

Така дори реколтата от един от най-обичаните плодове в Южна Азия се превръща в поредната неочаквана жертва на геополитическите сътресения. Местни производители казват:„Хората първо трябва да купят хляб. После идва ред на мангото.“

Редактор: Ралица Атанасова