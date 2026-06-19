Споразумението за прекратяване на войната в Иран и за повторното отваряне на Ормузкия проток би било добра новина за световната икономика. Но въпреки че цената на петрола спадна през последните дни, останаха много въпроси относно това кога и как петролът отново ще започне да преминава безпрепятствено през най-важната артерия за енергийни доставки в света.

Преди войната през протока преминаваше една пета от световния суров петрол. Сега ще е необходимо време, за да могат стотиците кораби, блокирани в Персийския залив, да преминат през тесния пролив. Освен това на производителите на петрол от държавите в Залива, които намалиха добива си, ще им е нужно време, за да възстановят потока на доставките. Анализатори отбелязват пред "Асошиейтед прес", че капитаните на корабите може да изчакат, преди да решат дали преминаването е безопасно и дали заплахата от нападения от страна на Иран наистина е отминала.

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В крайна сметка цените на петрола, инфлацията и енергийните потоци няма да се върнат незабавно към нивата отпреди войната нито след няколко седмици, нито дори след няколко месеца. И това - при условие, че споразумението, което беше подписано в четвъртък, се окаже устойчиво.

Кога петролът отново ще "потече" свободно през пролива?

Дори ако Ормузкият проток бъде напълно отворен, ще е необходимо време танкерите да влязат, да бъдат натоварени и да извършат доставки до азиатските държави - основните купувачи на петрол от страните в Персийския залив, включително Саудитска Арабия, Ирак, Бахрейн, Обединените Арабски емирства, Кувейт и Оман. Едно плаване до Япония и обратно може да отнеме между 45 и 50 дни.

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Предвид нестабилната обстановка, капитаните, застрахователите и собствениците на кораби вероятно ще действат предпазливо и няма да бързат да възобновят преминаването през протока.

„От оперативна гледна точка секторът не бърза да се върне към нормална дейност“, твърди Ричард Мийд, който е главен редактор на компанията за анализ на корабоплаването "Лойдс лист". Той отбелязва, че много експерти предупреждават, че разминирането на района и възстановяването на използването на международно признатите транзитни коридори са „предварителни условия за безопасно корабоплаване“.

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В момента корабите напускат протока постепенно чрез контролиран от Иран маршрут в северната му част. Други са успели да преминат през южен коридор покрай брега на Оман с изключени светлини и системи за проследяване на местоположението, следвайки указания на американските военни. Преди това Иран беше заплашил да атакува кораби, използващи международно установените транзитни маршрути в средната част на протока, които са предназначени да разделят входящия и изходящия трафик и да предотвратяват сблъсъци между плавателните съдове.

Около 500 търговски кораба все още се намират в Персийския залив, според компанията за морско и енергийно разузнаване "Кеплер", и не всички могат да преминат едновременно през тесния проток.

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Амeна Бакр, ръководител на отдела за енергийни анализи за Близкия изток и ОПЕК+ в "Кеплер", изчислява, че разчистването на мини би отнело шест месеца, напускането на корабите и последващото им завръщане за ново натоварване - между два и три месеца, а възстановяването на производството в някои страни до нивата отпреди войната - още около три месеца.

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Иран е настоявал да има право да събира такси от корабите, които използват протока, а в някои случаи вече е изисквал плащане, за да позволи на танкери да преминат. Тръмп заяви в своята социална платформа Truth Social, че споразумението предвижда „безплатно преминаване без такси“, но от иранска страна все още няма потвърждение.

Периодът между обявяването на споразумението и неговото официално подписване „дава възможност и на двете страни да правят противоречиви изявления относно договореното, особено по въпроса доколко Иран ще контролира корабния трафик и ще изисква такси“, каза Торбьорн Солтведт, водещ анализатор за Близкия изток в компанията за анализ на рискове "Вериск Мейпълкрофт".

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Плащането на такси би поставило корабособствениците в трудна ситуация, тъй като САЩ и Европейският съюз са определили Корпуса на гвардейците на ислямската революция като терористична организация. А Министерството на финансите на САЩ е наложило санкции на групировката, която според Иран ще отговаря за събирането на тези такси. Освен ако санкциите не бъдат променени, извършването на плащания излага както корабните компании, така и банките - на риск от санкции.

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Правни експерти посочват, че предоставянето на Иран на контрол върху преминаването през Ормузкия протока би нарушило международното право относно свободата на корабоплаване, залегнало в Конвенцията на ООН по морско право. Според нея държавите са длъжни да позволяват мирно преминаване през своите териториални води. Водите на пролива се поделят между Иран на север и Оман на юг.

Производителите на петрол също се нуждаят от време, за да възобновят дейността си

Някои държави в Близкия изток временно спряха добива на петрол от находищата си - практика, известна като shut in (преустановяване на добива), след като изчерпаха наличните си складови наличности. Възстановяването на тези операции може да бъде бавен процес.

Според Алън Гелдър, старши вицепрезидент по рафиниране, химикали и петролни пазари в аналитичната компания "Ууд Макензи", страни като Саудитска Арабия и Обединените Арабски емирства, които успяха да изнасят част от петрола си чрез алтернативни тръбопроводи или маршрути извън Ормузкия проток, вероятно ще бъдат сред най-бързите в подновяването на производството.

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„Страни като Ирак може да се сблъскат със значително по-големи трудности, защото при тях спирането на добива беше много по-мащабно, а находищата им са по-сложни. Възможно е да им отнеме около година, преди да се върнат към предишните нива“, каза той.

В изпратен по електронна поща коментар Клаудио Галимберти, главен икономист в "Ристад Енерджи", отбеляза: „Нагласите очевидно са се подобрили. Но те не са същото като предлагането“. „Ще е необходимо време производството отново да достигне нормални нива, логистичните вериги да се стабилизират и рисковата премия, включена в цените на суровия петрол, да се разсее“, посочва той.

Според Даниел Стерноф, старши научен сътрудник в Центъра за глобална енергийна политика към Колумбийския университет, държавите производителки няма да възобновят добива и износа в пълен мащаб, докато не се уверят, че протокът е трайно отворен и че примирието ще продължи повече от 30 или 60 дни.

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Икономистите от "Кепитъл Икономикс" изчисляват, че енергийните потоци ще достигнат около 80% от нивата отпреди войната до септември.

Инфлацията няма да спадне веднага

Дори ако споразумението доведе до незабавното отваряне на протока, това няма автоматично и веднага да понижи инфлацията, предупреждават икономисти.

„Очаква се инфлацията да остане над целевите нива в повечето големи икономики през цялата тази година и през първата половина на следващата, дори при относително слаб икономически растеж“, твърди Нийл Шиъринг, главен икономист в "Кепитъл Икономикс" .

"Инфлацията може дори да се повиши, когато изтекат правителствените мерки, въведени за смекчаване на енергийния шок", каза в реч в понеделник Йоахим Нагел, управител на германската централна банка "Дойче Бундесбанк".

Сред тези мерки е временното намаляване на данъците върху горивата в Германия със 17 евроцента на литър, което е в сила до 30 юни. „Ще са необходими месеци, за да се възстановят нормалните доставки на петрол“, предупреди Нагел.

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Редактор: Станимира Шикова