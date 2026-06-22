Търговски кораб под панамски флаг беше поразен при руска атака с дронове в Черно море край украинското крайбрежие, съобщи украинският вицепремиер Олексий Кулеба.

По думите му ударът е предизвикал пожар на борда, а един от членовете на екипажа е загинал. Жертвата е 58-годишен египетски гражданин, работил като готвач на плавателния съд.

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На борда са се намирали общо девет души – граждани на Египет, Турция и Индия. След атаката корабът е получил тежки повреди и не могъл да продължи плаването си. Според Кулеба плавателният съд е изпълнявал курс към Украйна, когато е бил атакуван. Инцидентът е станал по време на поредната вълна от руски удари срещу украинска инфраструктура и морски цели.

Украинските власти съобщават още, че през изминалата нощ са били атакувани и два други търговски кораба, плаващи под флаговете на Белиз и Палау.

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Няма информация за пострадали или за степента на нанесените щети по тези плавателни съдове. Украинската страна определя атаките като пореден удар срещу международното корабоплаване в Черно море.

Редактор: Цветина Петкова