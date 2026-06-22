Фючърсите на петрола сорт "Брент" от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, продължиха да спадат след края на първия ден на преговори между САЩ и Иран в Швейцария. Междувременно иранският външен министър Абас Арагчи обяви, че Иран е успял да си осигури изключения за износа на петрол и нефтохимически продукти, което успокои опасенията от недостиг на доставки на световните пазари.

Фючърсите на сорта "Брент" намаляха с 1,19 долара до 79,38 долара за барел към 7:16 часа българско време. В началото на сесията "Брент" поскъпна до 82,30 долара за барел на фона на отправени заплахи от американския президент Доналд Тръмп за подновяване на военните действия срещу Иран, както изявлението на Техеран, че предстои ново затваряне на Ормузкия проток.

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„Спадът се дължи предимно на подобряващите се перспективи за дипломатически пробив в Близкия изток, което възроди надеждите, че санкциите срещу Иран в крайна сметка биха могли да бъдат облекчени“, заяви основателят на изследователската фирма „Ес Ес уелтстрийт“ (SS WealthStreet) Суганда Сачдева.

Високопоставени представители на САЩ и Иран приключиха първия си кръг от преговори в Швейцария в понеделник, съобщиха посредниците Катар и Пакистан. Разговорите започнаха вчера съгласно условията на меморандум за разбирателство, постигнат миналата седмица, за удължаване на примирието с поне още 60 дни.

Редактор: Дарина Методиева