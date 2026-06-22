Два танкера със суров петрол с малко под 2 милиона барела петрол са преминали през Ормузкия проток днес, сочат данните от проследяването на корабите. Това е знак, че трафикът се засилва след по-слабите потоци вчера поради опасения относно преминаването през водния път.

Отделно два супертанкера, които могат да превозват максимум 4 милиона барела суров петрол, са влезли днес в Персийския залив през пролива, като един от корабите е посочил иракското пристанище Басра като своя дестинация, според отделни данни за проследяване на корабите и анализ от „Кплер“ (Kpler).

Иран отново затваря Ормузкия пролив

Плаванията през Ормузкия проток все още са малка част от средните дневни преминавания на 125 кораба преди началото на войната с Иран на 28 февруари.

Редактор: Никола Тунев