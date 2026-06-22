Първият кръг от преките преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария приключи с договорка до 60 дни да бъде постигнато окончателно споразумение за Близкия изток, съобщиха Катар и Пакистан. За да подкрепят този процес, страните са решили да създадат кризисна група, която да следи за спазването на примирието в Ливан.



По време на срещата иранската делегация временно напусна преговорите в знак на протест срещу публикация на Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social. Техеран определи съобщението като обидно и обяви, че разговорите са навлезли в трудна фаза.

Противоречиви информации за преговорите между САЩ и Иран в Швейцария



Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не ограничи действията на съюзниците си от „Хизбула“. Въпреки напрежението, Иран остава ангажиран с преговорния процес.

Редактор: Дарина Методиева