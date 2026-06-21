Противоречиви информации за преговорите между САЩ и Иран в Швейцария.

Първо беше съобщено, че иранската делегация е напусна мястото на преговорите заради публикация на американския президент Доналд Тръмп в социалната му платформа "Трут соушъл", която Техеран окачестви като "обидна". Това съобщи иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от "Франс прес".

САЩ и Иран изпратиха делегации в Швейцария за директни преговори

"Делегацията на Ислямска република Иран напусна сградата, където се провеждаха преговорите“, написа ИРНА, добавяйки, че преговорите с посредничеството на Пакистан и Катар, "са влезли в трудна фаза след 80 минути дискусии и прекъсване след публикуването на обидно съобщение от президента на Съединените щати“.

Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не спре съюзниците си от ливанското шиитско движение "Хизбула", които "създават проблеми“ в Ливан.

От друга страна, неназован дипломат, посветен в преговорите, заяви пред "Франс прес", че Техеран "остава ангажиран с дискусиите" със САЩ.

"Иранската делегация остава ангажирана с дискусиите и не е заявявала пред посредниците намерение да се оттегли от преговорите в Швейцария“, казва за АФП дипломатът след съобщенията в иранските медии, че иранските преговарящи са напуснали мястото на преговорите с американската делегация. Посредници между Вашингтон и Техеран в Швейцария са Пакистан и Катар.

Редактор: Ина Григорова