САЩ и Иран изпратиха делегации в Швейцария за директни преговори. Те вече пристигнаха и първите срещи с посредниците от Пакистан и Катар вече започнаха.

Американската делегация е водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс и зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър. От иранска страна пристигнаха председателят на парламента Мохамад Галибаф и външния министър Абас Арагчи.

Това е следващата стъпка, след подписаното миналата седмица първоначално споразумение за прекратяване на войната. Двете страни трябва да се договорят за условията на окончателния мир в рамките на 60 дни - нещо, което предизвиква съмнения в редица анализатори. Най-голямата заплаха за преговорите изглежда израелската окупация на Южен Ливан.

САЩ и Иран с първи преговори след примирието в Швейцария

„Преди всичко искам да благодаря на президента на САЩ, който изпраща най-добри пожелания на всички велики лидери, събрани тук. Той ни даде сили да намерим дипломатическо решение на редица въпроси, които са важни за американския народ, но мисля, че и за целия свят. Отварянето на „Ормузкия проток”, прекратяването на иранската ядрена програма - всички тези неща вече са постигнати”, каза Джей Ди Ванс.

„Няма да се откажем от правото си да обогатяваме уран. Те също ще бъдат принудени да го приемат. Всички знаете какво казваше така нареченият „президент” на САЩ. Направи пълен обрат. Казваше, че Иран трябва да се предаде безусловно. Иран нямал право да прави това, нямал право да прави онова. И после държи реч, че всъщност сме имали право. Той се извъртя на 180 градуса. И прие, че не могат да игнорират нашите права”, заяви президентът на Иран Масуд Пезешкиан.