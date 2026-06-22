От 22 до 25 юни, ще се изкърпва настилката в отделни участъци на АМ „Тракия“ в областите Стара Загора и Сливен. Трафикът няма да се спира, но при изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава навлизането в активната и аварийната лента, а превозните средства ще преминават в изпреварващата. Ремонтите работи ще се изпълняват в светлата част на денонощието между 7:00 ч. и 20:00 ч.

На територията на област Стара Загора на 22 юни строителни работи се изпълняват в платното за Бургас в две отсечки - между 156-и и 159-и км и от 163-и до 164-и км. На 23 юни (вторник) ремонти ще има отново в същото платно в участъка от 165-и до 166-и км. На 24 юни (сряда) дейности ще се изпълняват при 176-и км в платното към Бургас и между 165-и и 166-и км в платното към столицата. На 25 юни (четвъртък) ремонти ще се осъществяват в платното за София в участъците при 160-и км и от 163-и до 164-и км.

Пускат движението по ремонтираното платно за София на „Тракия“ в Пазарджишко

Припомняме, че в област Стара Загора в момента се извършва превантивен ремонт в отсечката между 208-и и 229-и км в платното за София, като дейностите са разделени в два подучастъка. При изпълнение на дейностите трафикът в платното към столицата е ограничен и се осъществява двупосочно в платното в платното за Бургас.

В затворения участък попада и пътен възел „Стара Загора“, като е ограничен трафикът в посока от Бургас към Стара Загора и от Димитров към София.

Пътуващите от Бургас за Стара Загора и Димитровград се отбиват от пътен възел „Нова Загора“ /при 240-и км/ по път III-554 Дядово – Езеро, път II-55 Езеро – Нова Загора и път II-66 Нова Загора – Стара Загора.

Временно реорганизират движението по АМ "Тракия"

За пътуващите от Димитровград в посока София движението се осъществява от I-5 Димитровград- Стара Загора, след това по II-66 Стара Загора – Чирпан и качване на АМ „Тракия“ при пътен възел „Чирпан изток“ /при 184-и км/. Изпълнението на ремонтите дейности и пренасочването на движението е сигнализирано с пътни знаци.

В област Сливен от днес започна изкърпване на няколко отсечки на магистралата в платното в посока София. На 22 юни ремонтни дейности се извършват в участъка при 273-и км, на 23 юни ще се работи при 269-и км, на 24 юни при 262-и км, а на 25 юни в отсечката от 236-и до 237-и км.

Редактор: Никола Тунев