36-годишен мъж е намерен мъртъв в района на Лъвов мост в София. Трима души са задържани. Разследва се убийство, съобщиха за NOVA от СДВР. Образувано е досъдебно производство.

Снимка: Алис Дамянова, NOVA

От Спешна помощ съобщиха за NOVA, че сигналът е подаден в 18:00 часа. Свидетели са подали информация, че трима души хвърлят човек от моста. Медицинският екип е пристигнал на мястото за 4 минути, но само е констатирал смъртта на мъжа.

На място има и екипи на пожарната.

Екшън в центъра на София: Мъж опита да отвлече кола с дете вътре след гонка

Снимка: Алис Дамянова, NOVA

Снимка: Алис Дамянова, NOVA

Очаквайте подробности