Серия от земетресения беше регистрирана в акваторията на Черно море край Крим, като част от трусовете са били усетени и в Севастопол. За това съобщи назначеният от Москва губернатор на града Михаил Развожаев.

По данни на регионалната сеизмична служба в рамките на няколко часа са отчетени общо седем земни труса. Два от тях са били достатъчно силни, за да бъдат почувствани от жителите на Севастопол.

Земетресение в Черно море

Първото земетресение е регистрирано рано сутринта с магнитуд 3,7 и епицентър на около 26 километра от града. Няколко часа по-късно е последвал втори трус с магнитуд 4,4, локализиран на приблизително 30 километра от крайбрежието.

Според местните власти сеизмичната активност е била съпроводена както от по-слаби предварителни трусове, така и от последващи разклащания.

От службите за извънредни ситуации съобщават, че няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети по сгради и инфраструктура в Севастопол.

Четири земетресения на остров Крит

Властите предупреждават, че са възможни нови вторични трусове, но подчертават, че подобна сеизмична активност не е необичайна за района на Черно море. Жителите са призовани да запазят спокойствие и да следят указанията на компетентните служби.

Редактор: Цветина Петкова