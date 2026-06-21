Представете си свят, на който валят рубини и сапфири, а металите се изпаряват от жегата. Това не е научна фантастика, а реалността на екзопланетата WASP-121b, която астрономи изследват с помощта на космическия телескоп James Webb Space Telescope.

Газовият гигант е от класa на т.нар. „ултрагорещи Юпитери“ и обикаля толкова близо до своята звезда, че една година там продължава едва 30,5 часа. Гравитацията на звездата е деформирала планетата до степен тя да прилича повече на топка за американски футбол, отколкото на сфера.

Космическият "танц" на Луната и Венера (СНИМКИ)

Температурите на осветената страна са толкова високи, че могат да изпаряват метали. Учените смятат, че на по-хладната нощна страна тези вещества се кондензират и падат под формата на валежи от желязо, рубини и сапфири. Новите наблюдения показват и мощни ветрове, които пренасят топлина от дневната към нощната страна със скорост, способна да промени цялата атмосфера на планетата.

Изследването разкрива още, че водните пари и въглеродният оксид се държат различно в отделните части на атмосферата. Според учените вечерната страна е толкова гореща, че водните молекули буквално се разпадат, докато сутрешната вероятно е покрита от облаци от силикатни минерали. Така WASP-121b продължава да затвърждава репутацията си на едно от най-екстремните и загадъчни места, откривани досега извън Слънчевата система.

Редактор: Ралица Атанасова