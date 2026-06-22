На всички бензиностанции в окупирания от Русия Крим беше спряна продажбата на гориво. Не може да се купи бензин или дизел дори срещу въведените по-рано купони за 20 литра седмично.

Гориво ще се отпуска само на държавни служби, обяви назначения от Русия губернатор на полуострова. Той не уточни колко дълго ще действат ограниченията.

Украйна редовно нанася удари по рафинерии и петролни депа в Русия. Миналата седмица големи опашки за гориво имаше дори в Москва, където обичайно се радват на приоритетно снабдяване.

В Крим заради атаките с дронове беше спряна фериботната връзка между Керч и Русия. А Кримския мост беше затворен за камиони.