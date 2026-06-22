Пчелите са различно застрашени от климатичните промени, като този риск се определя от местообитанието им, показва проучване на екип от австралийски учени, цитирано от изданието „Сайънс дейли”.

Изследователите анализират устойчивостта на топлина на 95 вида пчели в източната част на континентална Австралия, обхващаща райони от тропическия север до по-хладните южни региони.

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В научния екип са специалисти от австралийски университети, сред които тези в Сидни, Аделаида, Куинсланд, „Макуори” и др. Те проучват как топлинната устойчивост се е развила при различните видове пчели и правят оценка колко уязвими могат да бъдат те спрямо затоплящия се климат. Данните са публикувани в списанието Nature Communications.

Оказва се, че видовете австралийски пчели, които обитават стъблата на растения, са изправени пред най-голямата непосредствена заплаха от повишаващите се температури, свързани с климатичните промени. Тези, чието местообитание е под земята, изглеждат по-добре приспособени да избягват опасната жега, казват изследователите.

Австралия е дом на около 1700 местни вида пчели, като те се разделят в три категории според местообитанието им – едни правят дупки в земята, други избират кухини в дървесината като хралупи на дървета или паднали клони, а трети – стъблата на растенията.

„Пчелите, които имат дупки в земята, могат да се скрият от екстремната жега и не са изложени на толкова високи температури, колкото тези, които живеят над земята – особено видовете, които обитават тънките стъбла на растенията. Те предлагат много малка изолация срещу външната топлина”, казва водещият автор на проучването д-р Кармен да Силва от Университета „Макуори” в Сидни.

„Видовете, които гнездят в стъбла, изглежда имат най-ниска способност да избягват неблагоприятни температури на околната среда и вероятно ще бъдат най-силно засегнати от антропогенните климатични промени в краткосрочен план”, добавя тя.

Според нея опазването на пчелите е важно заради ключовата им роля както в природните екосистеми, така и в селското стопанство. „Пчелите са критично важни в екосистемите по целия свят заради ролята им на опрашители и са застрашени от затоплящия се и изсушаващ климат”, казва д-р Кармен да Силва.

Редактор: Мария Барабашка