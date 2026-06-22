Олег Невзоров е бил установен от служителите на МВР веднага при влизането му в страната на 16 юни, научи NOVA. За това веднага е уведомена Окръжна прокуратура-Варна, сочат източниците. Невзоров е разпитан от ОДМВР-Варна и прокуратурата.

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До предаването му на обвинението той е бил под постоянно наблюдение на МВР. Спрямо основателя на корпорация "КУБ" няма издадена заповед за задържане от страна на прокуратурата. След запитване на NOVA до Окръжната прокуратурата във Варна има ли повдигнати обвинения срещу Невзоров и бил ли е обявяван за издирване, оттам отказаха отговор.

⇒ Директорът на ГД „Гранична полиция” главен комисар Антон Златанов потвърди информацията, че Невзоров е локализиран веднага, след като е влязъл у нас, и е осигурен на прокуратурата за разпит.

⇒ Първите сигнали, че Невзоров ще се завърне в страната са били на 15 юни, на 16 е отведен на разпит в ОДМВР-Варна, който е продължил и в сряда. Той е получил призовка от властите. Това заяви Цветан Пировски от ОДМВР-Варна. Невзоров не е задържан и съдейства на разследването, каза още Пировски. Известно е къде е бил досега, след като е напуснал страната. Провеждат се разпити и на съдружници на основателя на "КУБ".

⇒ Информация по случая дадоха и от Окръжна прокуратура-Варна. Олег Невзоров се е явил доброволно, съпроводен от адвокат, и на 17 юни е бил разпитан пред съдия в качеството на свидетел по досъдебни производства. По всички дела се води активно разследване, събират се доказателства.

⇒ След разпита Олег Невзоров заяви: "Не се чувствам виновен". "Надявам се на справедливост от страна на органите на реда. Повече информация ще дам, след като приключат всички проверки. Надявам се правоохранителните органи да установят истината и. Всички документи са предоставени на разследващите органи", каза още той.