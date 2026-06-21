Шотландската полиция съобщи, че 36-годишен мъж е обвинен във връзка със серия от атаки в Единбург, за които премиерът Киър Стармър твърди, че изглежда са мотивирани от „антимюсюлманска омраза“, предаде „Ройтерс".

Служители на отдела за борба с тероризма са били изпратени да разследват атаките в Единбург в петък, при които бяха ранени петима души. Вчера полицията съобщи, че е арестуван местен жител.

„36-годишен мъж е обвинен във връзка с редица нападения в Единбург в петък, 19 юни 2026 г.“, се казва в изявление на полицията.

Разследват нападения срещу петима души в Единбург

Стармър качи линк в Х с изображение на мъж, носещ оръжие. Към снимката премиерът написа: „Абсолютно ужасяващо. Никой не трябва да се сблъсква с насилие по нашите улици".

„Заподозреният изглежда е мотивиран от антимюсюлманска омраза. Няма да толерирам това. Той ще се изправи пред пълната строгост на закона. Мислите ми са с ранените и благодаря на полицията и службите за спешна помощ за тяхната реакция“, посочва Стармър.

В петък вечерта органите на реда затвориха „Лейт Уок“, една от главните улици в шотландската столица, а друго видео се появи, показващо гол до кръста мъж, който крещи, че „защитава страната“, докато лежи на земята, задържан от полицай.

Първият министър на Шотландия Джон Суини също осъди насилието в онлайн публикация в Х, казвайки: „Дълбоко съм обезпокоен от тези инциденти“.

„Няма място за насилие, расизъм или нетолерантност в нашата страна. Миналата седмица се срещнах с обществени групи, за да ги уверя в силната подкрепа на правителството“, заяви Суини.

Служителите на реда в Единбург са били извикани по сигнал за двама ранени мъже около 20:50 ч. местно време в петък. Полицията съобщи, че след това е получила сигнали за безредици в близост до търговци на дребно в западната и северната част на града. По това време трима мъже са били нападнати в района на „Телфорд Роуд“ и „Лейт Уок“.

Органите на реда посочват, че петима мъже, двама на 22 години и други на 24, 27 и 39 години, са получили различни наранявания. Трима са се нуждаели от болнично лечение, въпреки че нито едно от нараняванията не е животозастрашаващо. Няколко от пострадалите са мюсюлмани.

Министърът на вътрешните работи на Обединеното кралство Шабана Махмуд заяви, че е ужасена от насилието, което изглежда е мотивирано от антимюсюлманска омраза, докато помощник-началникът на полицията в Шотландия Катриона Патън каза, че това е шокиращо и мислите ѝ са с пострадалите и най-пряко засегнатите.

Редактор: Ина Григорова