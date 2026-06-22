Експерти предупреждават, че продължително прекъсване на работата на терминала може да повлияе върху международните цени на газа

Най-малко 54 души са били ранени, а още 18 са в неизвестност след мощна експлозия, последвана от пожар, в един от най-важните центрове за добив и износ на природен газ в Катар. 

Инцидентът е станал в индустриалната зона "Рас Лафан" - стратегически енергиен хъб, който играе ключова роля за доставките на втечнен природен газ към световните пазари.

Ескалация в Близкия изток след удари по газови находища

Според първоначалната информация взривът е избухнал в съоръженията на газовия завод „Барзан“ по време на дейности, свързани с възстановяването на производството и износа на суровината.

Аварията идва в момент, когато Катар постепенно възобновява работата на енергийната си инфраструктура след продължителни затруднения в корабоплаването през Ормузкия проток. През последните седмици страната беше принудена да ограничи част от дейността си заради напрежението в региона и несигурността около преминаването на танкери през стратегическия морски коридор.

4 загинали и 516 ранени при мощна експлозия в Иран

След като ограниченията започнаха да отслабват в хода на дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта между Иран и неговите противници, катарските власти стартираха подготовка за пълно възстановяване на износа.

Засега не е ясно какви са щетите по производствените мощности след взрива и пожара в „Барзан“ и дали инцидентът ще повлияе на обемите природен газ, предназначени за международните пазари.

След удари по енергийна инфраструктура в Близкия изток: Европейските цени на газа скочиха с 35%

Спасителните екипи продължават издирването на хора, за които все още няма информация. Предстои разследване на причините за експлозията, а експерти предупреждават, че евентуално продължително прекъсване на работата на терминала може да окаже влияние върху цените на природния газ на международните пазари. Катар е сред водещите износители на втечнен природен газ в света и всяко смущение в производството му се следи внимателно от енергийните пазари.

Редактор: Цветина Петкова

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking