-
-
-
-
-
-
Иран атакува Катар в отговор на израелска операция, Тръмп заплаши с ответни действия
Поредна ескалация на конфликта в Близкия изток. Ответните удари на Иран и свързаните с него групировки продължават в целия регион – съобщава се за експлозии и прехванати дронове в Дубай, Катар, Кувейт, Ирак, Бахрейн и Саудитска Арабия.
Иран е нанесъл ракетен удар по газопреработвателно съоръжение в Рас Лафан, Катар. То е в отговор на израелска атака срещу съоръженията в огромното газово находище „Южен Парс”, което е от стратегическо значение и осигурява около 70 процента от потреблението на газ в Ислямската република.
Американският президент Доналд Тръмп заяви в платформата си Truth Social, че Израел е ударил „сравнително малка част” от газовото находище, и то без САЩ или Катар да знаят. Той заплаши, че ако Иран атакува отново невинна страна като Катар, САЩ „ще взривят цялото газово находище „Южен Парс” с мощ, каквато Иран никога не е виждал досега”.
Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни