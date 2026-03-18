Европейската комисия инструктира правителствата на държавите членки да проявяват гъвкавост при прилагането на правилата на ЕС за внос на природен газ, съобщава "Ройтерс". Целта е законодателството за постепенното прекратяване на зависимостта от руски газ да не възпрепятства неволно доставките, необходими за стабилизиране на пазарите в условията на кризата с Иран.

Съгласно указанията митническите органи в ЕС трябва да одобряват вноса на неруски газ в рамките на 12 до 24 часа след подаване на искане от страна на компаниите. Мярката идва на фона на сътресенията на световните газови пазари, предизвикани от затварянето на Ормузкия проток.

Облекчените правила ще позволят на компаниите да използват единен документ за одобрение на няколко доставки по един и същ договор за газ. Освен това няма да се изисква ново разрешение, ако товарите с втечнен природен газ бъдат пренасочени заради блокирането на протока.

Новите разпоредби ще се прилагат единствено за внос на неруски газ и не променят политиката на ЕС за поетапно отказване от руски енергийни доставки.

