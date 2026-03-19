Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерландия и Япония осъдиха иранските атаки срещу гражданска енергийна инфраструктура в Персийския залив и заявиха, че са готови да допринесат за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток.

„Призоваваме за незабавен и всеобхватен мораториум върху атаките срещу гражданска инфраструктура, включително нефтени и газови съоръжения“, се казва в съвместно изявление на страните.

Иран обсъжда такси за преминаване на кораби през Ормузкия проток

Те допълват, че са готови да участват в необходимите усилия за осигуряване на безопасното преминаване през протока.

Тръмп: Мислех, че Европа ще изпрати миночистачи в Ормузкия проток

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ивета Костадинова