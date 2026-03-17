Американският президент Доналд Тръмп заяви днес пред репортери, че си е мислел, че Европа ще изпрати миночистачи, за да помогне на САЩ за отварянето на Ормузкия проток, предаде "Ройтерс".

Тръмп изтъкна, че това "не е голяма работа", но е "несправедливо" по отношение на страната му.

Президентът на САЩ добави, че е разочарован от британския премиер Киър Стармър, и подчерта, че двустранните отношения с Обединеното кралство са били добри, преди лейбъристът да стане министър-председател.

След като призивът на американския президент Доналд Тръмп за помощ за отваряне на Ормузкия проток беше отхвърлен от по-голямата част от съюзниците на САЩ, днес той поясни, че "вече няма нужда от помощ".

"Съединените щати бяха информирани от повечето от нашите "съюзници" от НАТО, че те не искат да бъдат въвлечени в нашата военна операция срещу иранския терористичен режим", написа той в социалната си мрежа Truth Social.

Говорейки в Овалния кабинет на Белия дом, Тръмп посочи, че страните от НАТО подкрепят американско-израелската война, която навлезе в третата си седмица, но не искат да участват в нея. "Мисля, че НАТО прави много глупава грешка", заяви той.

"Всеки е съгласен с нас, но те не искат да помогнат. И ние, САЩ, трябва да запомним това, защото мисля, че е доста шокиращо", добави той.

Редактор: Габриела Павлова