Ескалацията между САЩ и Иран се засилва, а краят е неясен. Ракети и дронове бяха насочени към американското посолство в Багдад, а според информация на международни източници Вашингтон е бил предупреден, че удари срещу Техеран могат да предизвикат ответни действия срещу съюзници в Персийския залив.

Журналистът Нина Спасова коментира в предаването “Твоят ден” по NOVA NEWS , че действията на Доналд Тръмп са закъснели и неясни. По думите ѝ НАТО-вските държави искат да знаят какви са целите на тази операция и кое ще сложи край на войната и предупреди, че има опасност този конфликт да се превърне във вечен. Според нея още от самото начало личи липса на добре обмислена стратегия.

От друга страна Спасова подчерта, че няма признаци режимът в Иран да отслабва, въпреки военния натиск.

Международният анализатор Руслан Трад също не изключи дългосрочен сценарий. „Иран може да си позволи вечна война, докато САЩ и съюзниците им са под обществен натиск“, посочи той. По думите му Техеран разполага с достатъчно ресурси и може да води „нискоинтензивен, но продължителен конфликт“, включително чрез атаки срещу съседни държави и стратегически обекти.

Според Нина Спасова общественото мнение в САЩ вече се обръща срещу политиката на Тръмп и това може да повлияе на предстоящите избори. Въпреки това тя очаква военните действия да продължат „поне още седмици“.

Трад потвърди тази теза и добави, че разширяване на конфликта е напълно възможно, както чрез нови фронтове, така и чрез удари по енергийна инфраструктура. „Това, което може да се случи със съюзническите държави, не е под контрола на Тръмп“, заяви той и допълни, че евентуални атаки срещу енергийни хъбове биха засегнали всички сфери на живота, включително в Европа.

Международните експерти са категорични, че към момента липсват реални условия за преговори, а комуникационните канали с Иран са прекъснати.

