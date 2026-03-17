Ракета е ударила танкер на около 23 морски мили (близо 42,6 км) източно от пристанището на емирство Фуджейра в ОАЕ. Причинени са леки повреди по корпуса, съобщи в изявление британската организация за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от "Ройтерс".

Няма данни за ранени сред екипажа на плавателния съд, се казва още в изявлението. Не се съобщава и за замърсяване на околната среда.

