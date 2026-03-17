След осемдневни консултации между различни фракции в Ислямската република, включително Ислямската революционна гвардия, вторият син на Али Хаменей - Моджтаба, който беше ранен по време на войната, бе повишен до ранг аятолах и провъзгласен за нов върховен лидер на Иран.

Според Jerusalem Post Моджтаба Хаменей контролира огромна финансова империя, оценявана на поне 3 милиарда долара, с активи в ОАЕ, Иран, Обединеното кралство и няколко други европейски държави. Въпреки това, нито една от собственостите не е регистрирана официално на негово име.

Според източниците на изданието Хаменей използва тези активи за пране на пари и финансиране на институции под негов контрол. Той е истинският собственик на няколко луксозни имота в Централен и Северен Лондон, включително на няколко метра от израелското посолство в една от най-охраняваните зони на британската столица.

Избраха Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран

Иранският бизнесмен Али Ансари е т.нар. агент на Моджтаба за придобиване на имоти и инвестиции. Двамата изграждат близки отношения още в края на 80-те години, като някои източници твърдят, че контактът им може да е започнал още по време на войната между Иран и Ирак. Връзките на Ансари с Ислямската революционна гвардия, която управлява основната финансова олигархия в Иран, подсказват, че отношенията са изградени чрез самата армия.

Ансари използва привилегии, свързани с институциите, за да разшири бизнеса си във Великобритания, Швейцария, ОАЕ, Малайзия и други страни. Чрез офшорни компании, включително на остров Ман, и в партньорство с наследника на старши военен съветник на Хаменей, Ансари е играл ключова роля за заобикаляне на санкции, пране на пари за гвардията и финансиране на проксигрупи като "Хизбула".

През годините Ансари се утвърждава като собственик и акционер на множество луксозни имоти в Лондон чрез компании като Ziba Leisure LTD, A&A Leisure Limited и Smart Global, оценявани на над 150 милиона паунда. Сред тях са комплекси на Bishops Avenue в Хампстед, апартаменти близо до Кенсингтън палас, както и други луксозни имоти. По този начин Ансари осигурява финансов ресурс за новия върховен лидер, който разширява влиянието си както в рамките на Иран, така и чрез проксигрупите на страната в региона.

Освен имотите в Лондон, Ансари разполага с два хотела "Хилтън" във Франкфурт, ваканционно селище в Испания, търговски център в Германия, ски комплекс в Австрия, пентхаус в Торонто и част от луксозен имот в Париж, както и инвестиции и банкови сметки в Швейцария. Общата стойност на тези активи се оценява на около 400 милиона евро. Тези ресурси могат да се използват за финансиране на Офиса на върховния лидер и други финансови нужди на режима.

Сред забележителните имоти, предоставени на Моджтаба, е мезонет на шестия и седмия етаж на Палас Грийн с гледка към израелското посолство в Лондон - стратегическо местоположение, позволяващо наблюдение на активността в посолството.

Журналисти и анализатори отбелязват, че богатството на семейството Хаменей и свързаните с него лица е натрупано чрез мрежа от офшорни компании, инвестиции в недвижими имоти и бизнес с криптовалути, като голяма част от иранската икономическа криза се дължи на вътрешна корупция.

Кой е Моджтаба Хаменей - наследникът на аятолах Али Хаменей

В ранните часове на 9 март държавните медии представиха Моджтаба Хаменей като новия върховен лидер и подчертаха близките му отношения с "Хизбула" в Ливан. Въпреки внезапното назначение и спорните му религиозни и административни квалификации досега, режимът нямаше алтернативен кандидат, приемлив за всички институции - от духовенството и бизнес средите до гвардията.

Така Моджтаба Хаменей се оказва новият върховен лидер на Иран с огромни финансови ресурси и международни активи, способни да укрепят влиянието му в страната и региона.

