Съветът на експертите избра Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер в Иран. Вторият син на убития при израело-американските удари аятолах Али Хаменей, е на 56-годишна възраст. От основаването на Ислямската република през 1979 година, това е едва третият човек на поста - след аятоласите Хомейни и Хаменей.

Преди седмица ракетен удар в Техеран уби Али Хаменей и няколко членове на семейството му. Аятолахът беше на 86 години и евентуалния му заместник се обсъждаше още докато беше жив.

Кой е Моджтаба Хаменей - наследникът на аятолах Али Хаменей

За фаворит беше сочен президентът Ебрахим Раиси, но той загина в катастрофа с хеликоптер преди 2 години. Синът на Али Хаменей също беше споменаван. Но се смяташе, че има съпротива сред аятоласите, защото ислямската революция свали от власт монархията и предаването на властта по наследствена линия би било грешен сигнал.

Предполага се, че Хаменей младши е избран по две причини - тежестта на фамилното му име и фактът, че враговете на режима убиха баща му, майка му и съпругата му. Това го приближава към категорията "жив мъченик", която аятоласите често използват за хора, понесли страдание в името на каузата.