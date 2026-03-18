Ливанското шиитско движение „Хизбула“ атакува днес южната част на Израел за първи път от началото на израелско-американската военна кампания срещу Иран на 28 февруари тази година, предаде ДПА.

Сирени за въздушна тревога прозвучаха тази вечер в израелските селища близо до ивицата Газа и в град Ашкелон.

В отговор на запитване от ДПА израелската армия потвърди, че групировката „Хизбула“ е отговорна за ударите.

Подкрепяното от Иран ливанско движение изстреля ракети и по Северен Израел, който граничи с Ливан, тази вечер и експлозия отекна в Тел Авив.

Няма данни за пострадали и щети.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ивета Костадинова