Европейските газови пазари преживяха резки покачвания в четвъртък, като цените на природния газ се повишиха с до 35%, след като нови удари по енергийни обекти в Близкия изток предизвикаха тревога за доставките.

Контрактът за природен газ TTF в Нидерландия, който се счита за референтен за Европа, достигна ниво от 74 евро за мегаватчас, преди частично да коригира ръста си. Експертите отбелязват, че този скок е един от най-резките за последните месеци и отразява нарастващата несигурност на пазара.

Заради конфликта в Близкия изток: Цените на природния газ в Европа скочиха с около 25%

Две поредни вълни от удари, извършени от Иран, причиниха значителни щети на Рас Лафан в Катар – най-голямото в света съоръжение за втечнен природен газ (LNG). Инцидентът поражда нови опасения относно стабилността на доставките на енергийни ресурси за Европа и света. Рас Лафан играе ключова роля в глобалния газов сектор, като ежедневно изпраща милиони тонове LNG към азиатските и европейските пазари.

Цените на петрола и газа започнаха да се покачват още от началото на военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, като всяка новина за ескалация на конфликта оказва моментален ефект върху финансовите пазари.

Ескалация в Близкия изток след удари по газови находища

Ескалацията на конфликта, включително удари по петролна инфраструктура и газови съоръжения, засилва опасенията за продължителни смущения в доставките.

