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Ще бъдат поставени 258 билборда
В София откриха информационната кампания „Направи промяната“, насочена към превенция и разпознаване на рисковете, свързани с нелегалната миграция. Тя е организирана от Главна дирекция „Гранична полиция“, Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство и Британското посолство в София.
В рамките на кампанията ще бъдат поставени билбордове. По думите на директора на "Гранична полиция" в миналогодишната кампания е имало 110 билборда, а тази година ще бъдат 258. Той посочи още, че се е повишил броят на сигналите на телефон 112 за нелегални мигранти.
Великобритания на "лов" за мигранти
Директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов каза: „За поредна година, заедно с Посолството на Великобритания, реализираме техния проект за поставяне на билбордове, флаери и други материали, които призовават гражданите, шофьорите и всеки, който забележи признаци на нелегална миграция или на трафик на хора, да сигнализира на телефон 112".
"Вече доказахме колко силни можем да бъдем, когато работим заедно. Правителство, правоохранителни органи, бизнес и граждани имат обща отговорност. Заедно можем да предотвратим експлоатацията и да спасим човешки животи", каза посланикът на Обединеното кралство в България Н.Пр. Натаниел Копси.Редактор: Цветина Петрова
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