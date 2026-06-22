В София откриха информационната кампания „Направи промяната“, насочена към превенция и разпознаване на рисковете, свързани с нелегалната миграция. Тя е организирана от Главна дирекция „Гранична полиция“, Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство и Британското посолство в София.

В рамките на кампанията ще бъдат поставени билбордове. По думите на директора на "Гранична полиция" в миналогодишната кампания е имало 110 билборда, а тази година ще бъдат 258. Той посочи още, че се е повишил броят на сигналите на телефон 112 за нелегални мигранти.

Великобритания на "лов" за мигранти

Директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов каза: „За поредна година, заедно с Посолството на Великобритания, реализираме техния проект за поставяне на билбордове, флаери и други материали, които призовават гражданите, шофьорите и всеки, който забележи признаци на нелегална миграция или на трафик на хора, да сигнализира на телефон 112".

"Вече доказахме колко силни можем да бъдем, когато работим заедно. Правителство, правоохранителни органи, бизнес и граждани имат обща отговорност. Заедно можем да предотвратим експлоатацията и да спасим човешки животи", каза посланикът на Обединеното кралство в България Н.Пр. Натаниел Копси.

Редактор: Цветина Петрова