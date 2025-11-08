Британското правителство съобщи, че е успяло да залови рекорден брой чужденци, които се трудят незаконно в Обединеното кралство и част от тях вече са били изгонени от страната. Сред тях има и български граждани. Все още няма обобщени данни за националността на всички над 8000 арестувани нелегални работници, но стана ясно, че само при една от последните акции в Северна Ирландия са задържани трима български и полски граждани. Те са работели във фабрика за риба в крайбрежния град Килкийл. Британските власти съобщиха, че ще продължат с репресиите срещу нелегалните работници, тъй като те не само ощетяват хазната, като не плащат данъци, но и отнемат възможности на местни хора да се трудят. Вижте

11 000 акции за една година. Изгонени 1050 работещи нелегално. Така накратко може да се обобщи работата на Службата по прилагане на миграционно законодателство във Великобритания.

Депортират нелегални работници във Великобритания

Атанас Чиков, който е миграционен консултант, посочва: "Местата, които се посещаваха от службите за проверки, за да се търсят нелегални работници, са автомивките. Там има доста нелегални работници. Чужденци работят на строителните обекти, заведения за бързо хранене, закусвални. Естествено, има работници, които работят и по частни домове като строители и чистачи, но е трудно да разбереш дали в даден имот има чистачка или строител, който прави ремонт".

Чиков казва, че след Брекзит за европейските граждани е станало трудно да работят законно на Острова. Те трябва да притежават трудова виза или статут на уседналост, които обаче не се дават лесно. Затова някои българи рискуват да идват с електронно разрешително за туризъм ЕТА и да работят на черно.

Чиков казва, че има клиент, който от 4 години е във Великобритания, отказван му е статут, но той не напуска страната.



"Някои от хората са дошли преди време. Имали са някакви апликации за статут с отказ и в един момент просто решават да останат. Харесва им, не искат да се прибират. Има и новодошли, които просто идват с ЕТА или с нещо друго при някой познат или приятел, който им казва "ела да работиш, стой тук, няма проблем", казва още той.



Британските власти обаче са решили да сложат край на тази практика с въвеждане на електронни лични карти. Чрез тях работодателите ще бъдат задължени да проверяват статута на хората, които наемат. Ако не го правят, ги очаква глоба от 60 000 паунда, затвор до 5 години и преустановяване на бизнеса.



Чиков посочва, че някои предприятия са изправени пред избор – дали да затворят, защото нямат работници, или да нарушат закона, разчитайки, че няма да ги хванат. "Или пък дори да ги хванат. Някои преценяват, че глобите биха им коствали по-малко отколкото загубите или това да си затвориш бизнеса. В доста сектори наистина няма достатъчно работници. Теоретично се води, че има британци, които са на помощи и безработни, но истината е, че повечето работници, които се трудят здраво, са имигрантите.Те идват с една цел – да използват всяка една минута, в която са тук, за да изкарат повече пари", казва още той.



Възможно е обаче те да им бъдат конфискувани.



Миграционният консултант сочи, че хората трябва да знаят, че има опасност да бъдат депортирани, да им се конфискуват парите, да имат забрани за в бъдеще да идват тук.

Повече гледайте във видеото.