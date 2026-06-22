Делян Добрев подаде заявление за прекратяване на правомощията му като народен представител в 52-рото Народно събрание.

Документът беше входиран в деловодството на парламента днес. Очаква се темата да бъде разгледана и гласувана от народните представители в пленарна зала през тази седмица.

Делян Добрев: Ще продължа да участвам в партийния живот, но съм преценил да дам път на младите

Припомняме, че Добрев обяви оттеглянето си от парламентарната група на ГЕРБ-СДС в събота на среща с младежката структура на партията в Раковски.

Редактор: Никола Тунев